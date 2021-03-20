«Славия» через посольство Чехии в Лондоне написала заявление в шотландскую полицию с просьбой возбудить уголовное дело о нападении на футболиста Онджея Куделу в подтрибунных помещениях стадиона «Рейнджерс».
Инцидент произошел после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. «Славия» вызвала полицию и села в автобус, чтобы добраться до гостиницы, под охраной.
«Физическое нападение на Онджея Куделу было подготовленным и преднамеренным актом. Атака была жестокой и осуществлялась в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку. В тексте обращения указаны имена людей, ставших свидетелями инцидента – это представители УЕФА и тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Славии».
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Во время матча произошло столкновение между Куделой и футболистом «Рейнджерс» Гленом Камарой. Темнокожий Камара заявил, что соперник подверг его расистским оскорблениям, Джеррард выразил полную поддержку своему игроку.
- Второй матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Славии», чешский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.
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