Директор украинского телеканала «Футбол» Александр Денисов рассказал подробности конфликта между экс-игроком сборной Бразилии Тайсоном и главным тренером донецкого «Шахтера» Луишем Каштру.

Тайсон в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» отказался от выхода на замену и появления на поле. В первой встрече донецкий клуб проиграл итальянцам со счетом 0:3.

«[Экс-игрок сборной Хорватии, спортивный директор «Шахтера» Дарио] Срна рассказал мне подробности. После того как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Воспитательную или какую-то еще. И Дарио мне сказал, что Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить говорить с Каштру и Срной.

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Срна сказал, что никакого нового контракта «Шахтер» Тайсону не предлагал», – заявил Денисов в эфире телеканала «Футбол 1» (цитата по украинской версии Tribuna.com ).

В ответном матче «Шахтер» также проиграл «Роме» со счетом 1:2 и вылетел из Лиги Европы.

После еврокубковой встречи руководство «горняков» перевело Тайсона в дубль и не взяло его на матч чемпионата Украины против «Львова».

У 33-летнего бразильца заканчивается контракт, летом 2021 года полузащитник станет свободным агентом. Ожидается, что он вернется на родину и подпишет соглашение с одним из клубов местной Серии А. Вероятнее всего, новой командой Тайсона станет «Интернасьонал».

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