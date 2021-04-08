8 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. «Гранада» примет «МЮ», «Аякс» померяется мускулами с «Ромой», «Арсенал» проверит на прочность «Славию», а «Динамо Загреб» повеселится с «Вильяррелом». Eurosport.ru совместно с Winline сделал прогнозы на эти игры.
«Гранада» – «МЮ»
Прогноз: Бруну Фернандеш забьет за 2,34
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Бруну Фернандеш для «МЮ», как Роберт Левандовский для «Баварии». Хотя португалец не играет в атаке и не забивает на уровне поляка, он все равно чрезвычайно важен и приносит команде уйму очков. Только в АПЛ на его счету 16 голов (у лидера гонки бомбардиров Кейна – 19) и 11 ассистов. При этом март стал для него самым неудачным месяцем за последние пару лет – всего 1 забитый мяч в 8 матчах.
Бруну Фернандеш и Поль Погба, «МЮ»
Фото: Getty Images
Очевидно, португальцу пора просыпаться и снова тащить команду. Шансы, что он забьет «Гранаде», очень велики. Во-первых, Бруну исполняет в команде все стандарты и хорош в ударах с дальней дистанции. Во-вторых, «Гранада» любит плотно обороняться на своей половине, но при этом все равно много пропускает. «МЮ» будет зарабатывать опасные штрафные, а Бруну – их реализовывать.
«Динамо Загреб» – «Вильярреал»
Прогноз: тотал больше 2 голов за 1,68
«Динамо» не считали соперником для ЦСКА в группе, потом посмеялись над ними против «Краснодара», а затем похоронили против «Тоттенхэма». Но команда Дамира Кржнара все еще в деле. В ответном матче со «шпорами» «Загреб» вообще влегкую отгрузил 3 мяча Уго Льорису.
Странно не верить в пробитие верха соперниками в первом матче. «Вильярреал» много и стабильно забивает в Испании, «Динамо» еженедельно отвешивает подзатыльники в Хорватии. Обе команды умеют и любят атаковать, поэтому надеяться на сухую игру не стоит.
«Аякс» – «Рома»
Прогноз: «Рома» не проиграет за 1,87
«Аякс» в последние годы приучил всех, что солидно выступает в Европе и залетает в финалы турниров. Даже в этом сезоне, несмотря на потерю нескольких лидеров (Ван де Бека, Зиеша), амстердамцы до последнего боролись за выход в плей-офф ЛЧ и уверенно прошли два раунда Лиги Европы. Только эти заслуги и результаты не могут сделать голландцев таким увесистым фаворитом, каким его рисуют букмекеры.
Себастьян Алле и Дэйви Классен, «Аякс»
Фото: Getty Images
На победу «Аякса» в домашнем матче против «Ромы» дают коэффициент 1,96, а на успех римлян – 3,66. Хотя итальянский гранд в четырех матчах плей-офф добился четырех уверенных побед и вынес в 1/8 финала крепкий «Шахтер». Кажется, «Рому» незаслуженно принизили, тем более за «Аякс» не сыграют два важных игрока – защитник и капитан Дэйли Блинд травмирован, а вратарь Андре Онана – на дисквалификации.
«Арсенал» – «Славия»
После разгромного поражения от «Ливерпуля» в последнем туре АПЛ (0:3) «Арсенал» может проститься с мечтами не только о Лиге чемпионов, но и Лиге Европы. От еврокубковой зоны «канониров» отделяют 7 очков и три команды, у пары из которых есть матчи в запасе. Единственный шанс сыграть в следующем сезоне не только в английских турнирах – забрать Лигу Европы.
Для этого у «Арсенала» есть все возможности. В турнире осталось не так много серьезных соперников, а место в полуфинале почти забронировано. «Славия» – слабейшая команда восьмерки, у которой к тому же есть огромные проблемы с травмированными, заболевшими и дисквалифицированными. «Арсенал» не сможет отказать себе в том, чтобы оформить большой задел дома перед ответной встречей.
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