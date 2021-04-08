На 6-й минуте четвертьфинального матча Лиги Европы между «Гранадой» и «МЮ» на поле прорвался голый болельщик.

Игра на стадионе «Нуэво Лос Карменес» проходит без зрителей, но мужчину это не остановило. Он выбежал на газон и даже успел попасть в кадр трансляции, после чего сотрудники полиции оперативно вывели его с поля.

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В полуфинале победитель противостояния «Гранада» – «Манчестер Юнайтед» сыграет с победителем пары «Аякс» – «Рома».

Ответки четвертьфиналов состоятся 15 апреля.

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