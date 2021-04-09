Опубликовано 09/04/2021 в 04:52 GMT | Обновлено 09/04/2021 в 05:14 GMT

В четвертьфинальном матче Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой» произошел неоднозначный эпизод. В конце первого тайма болбой «Йохан Кройфф Арены» кинул мяч в лицо защитнику римлян Риккардо Калафьори.

Итальянский футболист не ожидал агрессивных действий со стороны болбоя и чуть не упал. Затем он начал высказывать претензии, за что получил желтую карточку от главного арбитра встречи Сергея Карасева.

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«Рома» победила в первой встрече со счетом 2:1. У римлян забили Лоренцо Пеллегрини и Ибаньес, у «Аякса» – Дэви Классен.

Ответная встреча состоится в Италии 15 апреля.

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