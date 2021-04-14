УЕФА вынес вердикт по делу о расистских оскорблениях в матче 1/8 финала Лиги Европы между «Славией» и «Рейнджерс».
Ответная встреча команд в Шотландии завершилась скандалом: между Онджеем Куделой из «Славии» и футболистом «Рейнджерс» Гленом Камарой произошло столкновение. Темнокожий Камара заявил, что соперник подверг его расистским оскорблениям, Джеррард выразил полную поддержку своему игроку. Позже стало известно, что Кудела был избит в подтрибунке после матча.
«Славия» выступила с официальным заявлением, в котором отвергла обвинения в расизме и встала на защиту своего игрока. Несмотря на это, УЕФА дисквалифицировал Куделу на 10 матчей под эгидой организации. Из-за этого защитник пражского клуба пропустит не только ряд матчей в Лиге Европы, но и не поможет сборной Чехии на Евро-2020.
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Кудела уже пропустил первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против «Арсенала», поскольку расследование еще не было завершено. Теперь ему осталось пропустить 9 игр. Пострадавший от действий чешского защитника Камара тоже не остался без наказания – его забанили на 3 матча за нападение на игрока «Славии».
- Второй матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Славии», чешский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.
Лига Европы УЕФА
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