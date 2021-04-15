Eurosport.ru совместно с Winline предлагает варианты для ставок на ответные матчи Лиги Европы с участием «Арсенала», «МЮ», «Ромы» и «Вильярреала».

«Вильярреал» – «Динамо» Загреб

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Не зря же «Динамо» положило на лопатки грозные ЦСКА, «Краснодар» и «Тоттенхэм»? Точно не для того чтобы бесславно вылететь от «Вильярреала». В первом матче испанцы победили 1:0, поэтому у хорватов есть все шансы перевернуть ход противостояния и протиснуться в полуфинал.

Жерар Морено, «Вильярреал» Фото: Getty Images

В последние месяцы «Вильярреал» нестабилен дома, часто отдает очки даже аутсайдерам Ла Лиги. А у «Динамо» есть интересные игроки впереди, которые способны забить, причем не однажды. На это и будем рассчитывать.

«МЮ» – «Гранада»

«Гранаде» уже нечего терять – после 0:3 дома на «Олд Траффорд» остается кайфовать и показывать свои лучшие качества без какой-либо боязни. «МЮ» тоже напрягаться не станет, потому что упустить такое большое преимущество против среднего испанского клуба станет мировым позором.

Вероятно, команды проведут милый товарищеский поединок, в котором не будет агрессии, но должно быть достаточно голов – обычно по такому сценарию проходят подобные встречи.

«Рома» – «Аякс»

Букмекеры выставили запредельный коэффициент на победу «Ромы» в первом матче и поплатились за это. Римляне уступали и могли пропустить второй мяч с пенальти, но спасение Пау Лопеса и голы Пеллегрини с Ибаньесом сделали именно итальянский клуб фаворитом противостояния.

«Аякс» – «Рома» Фото: Getty Images

В ответке «Рома» вряд ли будет агрессивно ходить вперед и сосредоточится на удержании преимущества. «Аяксу» будет непросто забить даже один мяч, особенно с учетом проблем команды с реализацией. В первой игре аяксиды упустили слишком много голевых моментов.

«Славия» – «Арсенал»

«Канониры» явно недооценили соперника в первой встрече. В течение 85 минут они не забивали, но даже когда сделали это, то все равно сыграли расслабленно – и были наказаны. Теперь «Славии» достаточно удержать нули дома, чтобы сенсационно выйти в полуфинал. Но верится в такой расклад с трудом.

«Арсенал» на выходных уверенно разобрался с «Шеффилдом» и подойдет к ответному матчу в отличном настроении. Единственное что расстраивает англичан, так это возможное отсутствие Пьер-Эмерика Обамеянга и Мартина Эдегора, но даже без них при должном отношении «канониры» обязаны проходить скромный чешский клуб.

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