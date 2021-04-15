УЕФА отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности на 90 дней.
Временный бан связан с работой Лапочкина на матче «Вентспилс» – «Бордо» во втором отборочном раунде Лиги Европы, который состоялся 26 июля 2018 года. Судья обвиняется в том, что он не сообщил в УЕФА о поступившем предложении повлиять на результат матча, сообщает телеграм-канал Мутко против.
- В июле 2020 года появлялась информация, что Лапочкин подозревается в махинациях со ставками на спорт.
- В марте Сергей оказался в центре скандала после матча 22-го тура РПЛ «Химки» – «Ростов». На 71-й минуте встречи судья отменил гол Али Соуэ, зафиксировав офсайд.
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