29 апреля пройдут первые полуфинальные матчи Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ромой», лондонский «Арсенал» встретится с «Вильярреалом». Обе игры стартуют одновременно, но самой интересной аналитики и болельщики признают ту, что состоится на «Олд Траффорд» – слишком богатая история встреч.

Ставки букмекеров

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Коэффициент на победу римского клуба зашкаливает – букмекеры откровенно не верят в шансы команды Фонсеки из-за травм и неудовлетворительной статистики. Но в гол «Ромы» все-таки верят: ставка на «обе забьют – да» – комфортные 1,80 . Также можно взять тотал: 1,76 и больше 2,5.

Аналитики предполагают, что самый вероятный кандидат на забитый мяч – Эдинсон Кавани из «МЮ»: ставка – 2,22 . Следом идут Бруну Фернандеш ( 2,32 ) и Мэйсон Гринвуд ( 2,54 ).

Кто посмотрит матч по ТВ

Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на травмированных Фила Джонса и Антони Марсьяля. Потери неприятные, особенно отсутствие Марсьяля, но на этом кадровые проблемы «Юнайтед» заканчиваются.

Список отсутствующих футболистов «Ромы» более обширный: из-за травм на поле не выйдут Николо Дзаньоло, Педро Родригес и Риккардо Калафьори, отбывает дисквалификацию Джанлука Манчини. В заявку на матч не попали Жуан Жезус и Фасио – со всем этим предстоит разобраться Паулу Фонсеке.

Форма

«МЮ» не проигрывал больше месяца: последнее поражение в четветьфинале Кубка Англии манкунианцам нанес «Лестер», последний матч против «Лидса» завершился нулевой ничьей. Но статистика «Юнайтед» выглядит потрясающей: проигрыш «Лестеру» – единственный на 21 матч. Парни Сульшера идут вторыми в чемпионате Англии, отставая на десять очков от «Сити», а в четвертьфинале ЛЕ против «Гранады» не пропустили ни разу.

Бруну Фернандеш и Поль Погба, «МЮ» Фото: Getty Images

У «Ромы» все наоборот: последняя победа датирована 11 апреля, потом – ничьи с «Аяксом» и «Аталантой», поражения от «Торино» и «Кальяри». В Серии А римляне тащатся на седьмом месте с 11-м очковым отставанием от зоны еврокубков.

Лицом к лицу

Команды встречались между собой семь раз.

Пять побед одержал «МЮ», всего один раз выиграла «Рома» и однажды была зафиксирована ничья.

Самый памятный матч и самая крупная победа – 7:1 от «МЮ» в четвертьфинале ЛЧ 2007 года.

Игроки «Ромы» Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян играли за «МЮ» в победном финале ЛЕ-2016/17.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»

«Рома»

Где смотреть

Матч начнется в 22:00 по московскому времени, его в прямом эфире протранслирует федеральный телеканал «Матч ТВ». На Eurosport.ru будет доступна лучшая в мире текстовая трансляция: ее проведет Сурен Аванесьян.

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