«Манчестер Юнайтед» победил «Рому» со счетом 6:2. За команду Уле-Гуннара Сульшера забили Бруну Фернандеш, Эдинсон Кавани (оба – дважды), Поль Погба и Мэйсон Гинвуд, в составе «Ромы» отличились Лорецно Пеллегрини и Эдин Джеко.

В первом тайме Пауло Фонсека вынужденно заменил трех игроков «Ромы». Травмы получили Жордан Верету, По Лопес и Леонардо Спинаццола. Это первый случай после ребрендинга Лиги Европы в 2009 году, когда одной из команд пришлось провести сразу три замены за первый тайм.

Другая игра стартовала очень удачно для «Вильярреала» – хозяева уже на пятой минуте вышли вперед. Ману Тригерос ворвался в штрафную и после отскока от пустившегося в дриблинг Самюэля Чуквуэзе в касание пробил Бернда Лено. До конца тайма команда Эмери продолжила владеть инициативой и в середине тайма вколотила второй. 35-летний Рауль Альбиоль замкнул скидку партнера на розыгрыше углового.

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Вторая половина началась с давления «Арсенала». Команда владела мячом у чужой штрафной, но почти не создавала моментов. Шансы «канониров» спастись убил Дани Себальос – испанец получил вторую желтую на 60-й минуте. Однако после удаления «Вильярреал» расслабился, а «Арсенал» задавил еще сильнее. Итогом стал пенальти, который Букайо Сака заработал на 71-й минуте. 11-метровый уверенно реализовал Николя Пепе.

Развязка вышла драматичной. На 80-й минуте «Вильярреал» остался в меньшинсте. Вторую желтую получил Этьен Капу. Француз жестко столкнулся с Сака и сам же получил травму. Арбитр показал карточку футболисту, которого на носилках уносили с поля.

Следующий матч между «МЮ» и «Ромой» состоится 6 мая в 22:00 (мск).

Ответная игра между «Вильярреалом» и «Арсеналом» пройдет тогда же.

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