Первый полуфинальный матч Лиги Европы прошел для Пауло Фонсеки под знаком смирения. Сначала коуч «Ромы» накинул на себя кепку таксиста, потому что по затылку бил манчестерский дождь. Затем заменил трех игроков: в первом тайме его команда теряла по одному футболисту каждые 15 минут. В итоге Фонсека смирился даже с безнадежными 6:2 – именно такой счет «Рома» увезла с «Олд Траффорд».

Полуфиналы Лиги чемпионов приучили: крупные матчи еврокубков должны строиться на тактике. «Реал» страдал от прессинга, «Сити» переделывал центр, «Челси» пользовался зонами, а «ПСЖ» не подстроил защиту – звучит нудно. Вывести такие же мысли после пейнтбола от «МЮ» и «Ромы» не получится.

Говорить о тактике, когда одна из команд отпускает трех основных игроков с травмами, бессмысленно. Обсуждать план Фонсеки – мертвое дело, потому что мертвой оказалась сама стратегия. Ее прибили неожиданные факторы, заправленные личной драмой: Жордан Верету и По Лопес выхватили травмы без стыков, а почему с поля убежал Леонардо Спинаццола, не показали даже ТВ-камеры.

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«Рома» бодалась с «МЮ» и в этих условиях. До перерыва команда закинула два гола, хоть и уступала по куче статистических пунктов. Любой болельщик вспомнил 2018-й год и яркие 3:0 римлян в матче с «Барселоной», а надежда на победу вопреки трем травмам предвещала броские заголовки и душевные тексты.

Пауло Фонсека Фото: Getty Images

Увы, все эти мысли разбил Уле-Гуннар Сульшер. На второй тайм «МЮ» выскочил зверем, который разорвал «Рому» в быстрых атаках и за счет диагональной игры. После перерыва исправились все: Эдинсон Кавани – за испорченный момент под конец первого тайма, Поль Погба – за привоз пенальти.

Сульшер подчеркнул этот контраст лучше всех: «Игроки показали характер, показали умение вернуться в игре и не потерять голову. Может, последние 5-10 минут первого тайма мы выглядели не так хорошо. Мы пропустили два гола из-за детских, школьных ошибок, которых не должно быть на таком уровне».

Что-то детское вплеталось в игру все 90 минут. В ней был драйв, незнакомый полуфиналам Лиги чемпионов. В нем не было тактики, зато было много случайностей, 2+2 от Кавани и Бруну Фернандеша, а еще трагедия «Ромы» – как утопающего, который сорвался с руки спасателя.

Такие игры необходимы еврокубкам. Одержимость Пепа Гвардиолы, Томаса Тухеля и других тренеров с уклоном в тактику лишили последние матчи Лиги чемпионов веселья и эстетики для широких масс. Такие матчи, как между «МЮ» и «Ромой», должны греметь хотя бы раз в стадию, чтобы расслаблять публику.

Это был не просто полуфинал второго еврокубка. Это была СуперЛига Европы.

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