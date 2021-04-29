«Арсенал» – темное пятно в тренерской карьере Унаи Эмери. С «канонирами» испанец не выиграл ни одного трофея и с треском вылетел из команды всего спустя полтора года после назначения. Эмери ловил хейт за конфликты с игроками, отсутствие результатов и понятного стиля игры. Испанец окончательно потушил карьеру Месута Озила, разругался с капитаном Гранитом Джакой, а оборона команды трещала даже от середняков АПЛ. Унаи оставил команду на восьмом месте в чемпионате и отправился в полугодичный отдых.

Максимум с «канонирами» стал финал Лиги Европы. Эмери – король турнира, он четыре раз играл в финалах, три из которых выиграл. Но первый для «Арсенала» с сезона-2005/06 финал еврокубка не стал индульгенцией для тренера. Эмери без сожалений вышвырнули из «Арсенала» по ходу прошлого розыгрыша. И Унаи явно затаил обиду на клуб, обвиняя в провале всех вокруг – даже собственную девушку, которую испанец назвал ведьмой.

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Жребий скоро свел Эмери с бывшей командой. В полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» наткнулся на «Арсенал», и тренер получил шанс для мести. «Я привык к матчам против своих бывших клубов, так что игра против «Арсенала» не станет новым опытом. Мое прошлое в клубе не важно», – говорил испанец перед матчем.

Отдельного комментария удостоился и сменивший Эмери Микель Артета. Его работу с «канонирами» Унаи назвал «идеальным союзом» и похвалил соотечественника за прогресс. Отличная ирония, ведь «Арсенал» под руководством Артеты выступает еще хуже. Результат Микеля за первые 50 матчей в АПЛ по набранным очкам уступает старту Унаи на целых 12 баллов. Для Эмери этот матч был отличным шансом показать свое превосходство над менее опытным сменщиком и ответить за весь хейт в своей адрес. Однако реванш вышел провальным.

«Вильярреал» мощно прошел турнирную сетку: с группового этапа до полуфинала «желтая субмарина» лишь однажды сыграла вничью и выиграла все остальные матчи. «Арсенал» же с трудом проскочил в 1/16 «Бенфинку» и «Олимпиакос» в 1/8. Артета явно забрел на территорию озлобленного соперника, который грезил размазать оппонента.

Однако перевозбужденность едва не погубила Унаи. «Вильярреал» уничтожил «Арсенал» в первом тайме: два гола, полный захват инициативы и ноль ударов в створ от противника. К перерыву Эмери довольно потирал руки на бровке, поверив в легкую победу. План на вторую половину кардинально изменился. Желание победить завладело разумом грамотного тренера, и вместо добивания полуживого соперника Унаи выбрал игру на удержание.

Первым звонком стала замена в перерыве: нападающего Пако Алькасера поменял опорник Франсис Коклен. Вторым – полный отход на игру на удержание. Даже когда «Арсенал» остался в меньшинстве, план не изменился. В итоге «Вильярреал» пропустил в большинстве первым же ударом в рамку от «Арсенала» с пенальти и едва не упустил победу, когда на 80-й минуте сам оказался вдесятером. Вместо комфортного результата «Вильярреал» выдавил неудобную домашнюю победу 2:1.

Унаи Эмери, «Вильярреал» - «Арсенал» Фото: Getty Images

Трусливые решения Эмери испортили игру команды, и во втором тайме в поведении тренера эмоциональное участие сменилось аморфным наблюденим. Испанец перегорел перед принципиальной игрой и не справился с управлением командой. Унаи провалил важную личную дуэль и теперь сможет исправиться только в ответном матче.

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