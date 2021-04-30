Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Ромы» побил еврокубковый рекорд Лионеля Месси и Роберта Левандовского.
Уругваец оформил дубль и сделал две голевые передачи. Opta сообщает, что в возрасте 34 лет и 74 дней он стал самым возрастным футболистом, набравшим 2+2 в еврокубках. Месси и Левандовскому это удалось в 31 год.
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- «МЮ» выиграл со счетом 6:2. Также дубль оформил Бруну Фернандеш, по разу отличились Поль Погба и Мэйсон Гринвуд.
- Ответный матч состоится в Риме 6 мая.
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