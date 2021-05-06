Финалисты Лиги чемпионов известны, осталось определить две команды, которые разыграют трофей Лиги Европы. В ответных матчах сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Рома», «Вильярреал» и «Арсенал». Eurosport.ru совместно с Winline сделал прогнозы на эти игры.

«Рома» – «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат Италии «Как болельщик «Юве» я расстроен». Дель Пьеро – о Моуре в «Роме» ВЧЕРА В 16:04

На «Олд Траффорд» англичане выиграли со счетом 6:2, почти скосплеив 7:1 из 2007 года, и довести до победы гостевой матч, скорее всего, будет делом техники. Разгрома ждать не стоит – матч на матч не приходится – но добротная победа даже с минимальным счетом станет логичным результатом. «МЮ» не проигрывал больше месяца и защищает второе место в АПЛ, в «Роме» – тотальный передел и последняя победа, датированная 11 апреля. За несколько дней до полуфинала стало известно, что Паулу Фонсека после окончания сезона отправится в отставку, а его место займет Жозе Моуринью.

Букмекеры не думают, что обеих команд хватит на оба тайма: «Рома» и «МЮ» не отличатся одновременно и в первом, и во втором. На «Олд Траффорд» начали бодро, но втором тайме игра шла в одни ворота. Вряд ли что-то изменилось через неделю – тем более, за это время римляне успели проиграть «Сампдории».

Эдинсон Кавани Фото: Getty Images

«Арсенал» – «Вильярреал»

Первый матч завершился победой испанцев дома со счетом 2:1, и аналитики предполагают, что «Вильярреал» выйдет победителем двухматчевого противостояния и забьет гостевой мяч на «Эмирейтс». Для выхода в финал «Вильярреалу» необязательно побеждать: команду устроит любая результативная ничья, и клубу, идущему сейчас на шестом месте Примеры, это наверняка по силам.

Топовый французский форвард Александр Ляказетт не попал в заявку «Арсенала» на первый матч из-за проблем со здоровьем, но букмекеры принимают ставки на его гол в ответке. В апреле Ляказетт забил четырежды: отгрузил дубль в ворота «Шеффилда» в АПЛ и еще одним дуплетом отправил домой «Славию» в четвертьфинале.

Чемпионат Италии Акции «Ромы» выросли на 12% после объявления о приходе Моуринью ВЧЕРА В 15:08