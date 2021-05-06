«Рома» победила «Манчестер Юнайтед» в ответном матче полуфинала Лиги Европы со счетом 3:2. Голами отличились Эдинсон Кавани (дважды), Эдин Джеко, Бриан Кристанте и Никола Залевский. Несмотря на победу «Ромы», «Юнайтед» прошел в финал по сумме голов двух матчей (8:5).
«Вильярреал» удержал ничейный счет на поле «Арсенала» и прошел «канониров» благодаря домашней победе 2:1 неделей ранее. Унаи Эмери – снова в финале Лиги Европы.
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- Кавани забил 15-й гол в 15 матчах Лиги Европы, где форвард принимал участие. 14 из этих мячей Эдинсон оформил за 10 последних выходов в основе.
- Финал Лиги Европы пройдет 26-го мая в польском Гданьске.
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