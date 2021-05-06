«Вильярреал» выстоял в ответном полуфинальном матче с «Арсеналом» (0:0) и вышел в финал Лиги Европы. Король турнира Унаи Эмери учел ошибки первой игры, и в гостях «желтая субмарина» выглядела более стабильно. «Вильярреал» пробил выезд на первый финал еврокубка в истории, а лучшим на поле стал ветеран Рауль Альбиоль. 35-летний центральный защитник выделялся в обоих встречах и сыграл важную роль в историческом достижении.

Домашний матч «Вильярреала» вышел неоднозначным – хозяева размазали «Арсенал» за тайм, но во второй половине при длительной игре в большинстве чуть не расплескали преимущество в два мяча. Выстоять помог Рауль Альбиоль. Защитник еще в первом тайме отличился забитым мячом, прошив «Арсенал» с углового. А во второй половине ветеран заколотил почти все пробоины в «желтой субмарине» и не уследил только за привозом пенальти от партнеров.

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Испанец заслужил звание игрока матча (рейтинг 7,2 от Whoscored) заметными действиями на двух концах поля. Кроме голевого эпизода, Рауль еще несколько раз заметно подключался на стандарты и нес там главную угрозу. А его игра в обороне – эталон. Опытный Альбиоль ни разу не дал себя обыграть один в один, выковал 100-процентную успешность отборов, добавил два выноса и ни разу не нарушил правила. Если бы не ветеран, то поплывшие хозяева могли упустить победу.

Рауль Альбиоль, Жерар Морено, «Вильярреал» Фото: Getty Images

После матча УЕФА внес Альбиоля в голосование на лучшего игрока недели в Лиге Европы. Сам футболист не зацикливался на личном выступлении, а ждал ответной игры. «В первом тайме мы были лучше. Во втором могли забить третий, но игра была сложной, чтобы доминировать. Мы выиграли, но должны забыть, что это могло быть 3:0», – скромно подытожил MVP матча.

Игра на выезде в полуфинале Лиги Европы – сложное испытание, в котором на первый план может выйти опыт. Альбиоль доказал это своим примером. После домашней победы главной задачей «Вильярреала» стало удержание минимального преимущества – планировка, которая уже десятки раз проваливалась у разных команд. Железобетонная игра Рауля в своей штрафной и чувственное управление темпом матча сыграли огромную роль в добыче желанных нулей.

На этот раз защитник проехал мимо звания игрока матча – премию утащил соотечественник Пабло Мари Вильяр из «Арсенала». Однако среди остальных полевых игроков Рауль остался в недосягаемости. Альбиоль повторил рейтинг 7,2 (снова цифры Whoscored) и выдал яркий перфоманс.

Без голов остались все игроки на поле, но Рауль имел возможность отличиться. В конце первого тайма испанец вдарил с лета из чужой штрафной после углового – от гола «Арсенал» уберегли защитники, нырнувшие под мощный выстрел Альбиоля. Эпизод напомнил гол испанца из первой игры. Тогда Рауль тоже впорхнул на дальнюю штангу и ногой замкнул скидку партнера.

В середине второй половины «Вильярреал» отказался от идеи забить и максимально сконцентрировался на защите. Альбиоль снова оказался неподражаем: три выигранных верховых единоборства, один отбор и целых семь выносов. Испанец раз за разом разрушал наскоки «Арсенала» и загнал нападающих соперника в депрессию – они не понимали, как пройти ветерана.

Еще Альбиоль удивлял неожиданными включениями на чужую половину поля. Испанец насквозь чувствовал настроение в игре и в самые трудные моменты самостоятельно проносил мяч со своей половины на чужую, разгоняя нужные контратаки. Это раздирало осады «Арсенала» и сбивало его атакующий ритм. Испанец делал вылазки максимально качественно: за всю игру он не совершил ни одной ошибки и ни разу не потерял мяч. После игры УЕФА заслуженно внес Альбиоля в новое голосование на игрока недели в Лиге Европы.

Рауль сыграл идеально в обоих полуфинальных встречах и вывел «Вильярреал» в первый финал еврокубка в истории. Без опытного защитника команде Эмери было бы намного сложнее пройти «Арсенал».

В биографии именитого защитника уже есть одна еврокубковая победа. В сезоне-2003/04 18-летний Альбиоль сыграл за «Валенсию» 21 минуту в розыгрыше Кубка УЕФА. «Летучие мыши» взяли титул, и янгстер получил медаль. Далее Рауль прокатывался мимо европейских триумфов с «Реалом» и «Наполи», при этом взяв со сборной два Евро и Чемпионат мира. Теперь у испанца есть возможность взять полноценный еврокубок, ведь его роль в проходе «Вильярреала» в финал – велика.

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