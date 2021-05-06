«Манчестер Юнайтед» впервые пролез в кубковый финал при Уле-Гуннаре Сульшере. С 2018-го года, когда норвежец вернулся в Англию главным тренером, «МЮ» успел отлететь в полуфиналах Кубка Англии, Кубка Лиги (дважды) и Лиги Европы. Теперь Сульшера ждет командировка в Гданьск, где пройдет финал ЛЕ-2020/21.

Билеты в Польшу тренеру выписал Давид де Хеа, пусть даже репутация кипера пострадала от этнического поляка: гол Николы Залевского на 83-й минуте проскользнул у Де Хеа между ног. «Рома» подсластила вылет из ЛЕ победой 3:2, но без Давида «Юнайтед» мог слить даже преимущество в четыре гола.

Согласно WhoScored, в ответной игре Де Хеа выкинул 10 сейвов. Спасать «МЮ» испанец начал уже на 4-й минуте, когда сомнительный момент Джанлуки Манчини чуть не превратился в гол. Самый огненный отрезок «Рома» раздала к 60-й. На него пришлись два мяча. Без Де Хеа они превратились бы в четыре: Давид дважды останавливал близкие удары и не давал сопернику вернуть 2018-й.

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Все это – на фоне скудной игровой практики весной 2021-го года. Последний старт Де Хеа в АПЛ отзвенел 28-го февраля в матче против «Челси». С тех пор Давиду выпадали лишь матчи ЛЕ: сначала против спокойной «Гранады», затем против бойкой, но хилой «Ромы».

Давид де Хеа и Маркус Рэшфорд, «Рома» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В марте Де Хеа отстал от жизни «Юнайтед» из-за рождения дочери. Клуб отпустил Давида в Испанию, а Сульшер объяснил : если раньше такие поездки проходили за пару дней, то теперь, из-за ковидных ограничений, растягиваются на недели.

Отъездом Де Хеа воспользовался Дин Хендерсон. Сезоном ранее воспитанник «Юнайтед» откатал крепкую аренду в «Шеффилде». В родной клуб он возвращался с надеждой на конкуренцию и так крепко схватился за первый на нее намек, что выдал сухие матчи против «Манчестер Сити» и «Милана».

Де Хеа был готов играть за «Юнайтед» уже в апреле, но под первый матч месяца (против «Брайтона») Сульшер вновь предпочел Хендерсона. От журналистов норвежец отвязался красивой фразой: «У меня в составе два первых номера». Перед этим Сульшер понадеялся, что «Юнайтед» заберется в финал ЛЕ и практики хватит всем.

Дин Хендерсон, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В выборе норвежца не стоит искать подтекстов: он точно не наказывает Де Хеа за насыщенную семейную жизнь. Просто Хендерсон так удачно воспользовался шансом, что перебил цифры конкурента. Согласно FBRef, Де Хеа пропускал по 1,23 гола за 90 минут в АПЛ, а Дин остановился на 0,63. Если опереться на Post-Shot xG (эта модель оценивает, с какой вероятностью кипер мог отразить удар), Хендерсон пустил на один гол меньше ожидаемого, а Де Хеа – наоборот, на два больше.

Дин отыграл в два раза меньше игр – это искажает цифры. Но объективных причин снять Хендерсона в пользу Де Хеа у Сульшера не было. Возможно, они появятся после мощного перфоманса в ЛЕ. Тренер «МЮ» уже намекнул на такую перспективу: «Наши матчи легко могли закончиться со счетом 8:6 в пользу «Ромы». Мы провели странную игру, постоянно отдавали владение. К счастью, в нашем составе есть один из лучших вратарей мира».

В сезоне-2016/17 «Юнайтед» так же ротировал киперов под Лигу Европы. Тогда Де Хеа оставался основным для матчей АПЛ, а в еврокубке выходил Серхио Ромеро. Эта тактика привела «МЮ» к победе в турнире. Ремейк возможен 26-го мая.

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