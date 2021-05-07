Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал невыход команды в финал Лиги Европы – по сумме двух матчей путевка досталась «Вильярреалу».

«Мы опустошены и по-настоящему разочарованы. Следует поздравить «Вильярреал». Мы до последней минуты пробовали все, что можно. Думаю, мы заслужили победу, но в таких противостояниях все определяют детали. У нас было три серьезных момента, а у соперника не было ничего. Но прошел он.

Потеря Джаки перед матчем серьезно изменила план. Мы готовились под то, что Гранит сыграет на своей позиции. В первом тайме мы плохо играли с мячом, но я не оправдываюсь. Просто многие футболисты, которые должны были решать судьбу матча, подошли к игре в не самой лучшей форме. Но во втором тайме мы играли в гораздо более доминирующей манере.

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Мы проиграли по ряду причин: недостаточно хорошо начали игру, не все были в лучшем состоянии. Для 90% это был первый полуфинал, нам надо учиться и учиться. Остался последний способ попасть в еврокубки – через АПЛ. Мы знаем, что нам нужно делать», – цитирует Артету BBC

«Вильярреал» выиграл домашний матч со счетом 2:1, на «Эмирейтс» была зафиксирована нулевая ничья. В финале клуб Унаи Эмери сыграет с «Манчестер Юнайтед».

В АПЛ «Арсенал» идет на девятом месте после 34 туров, отставание от еврокубковой зоны – девять очков.

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