За три дня до финала Лиги чемпионов на разогреве выступят «Вильярреал» и «МЮ». Испанский и английский клубы в польском Гданьске разыграют кубок Лиги Европы.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Антони Марсьяль, «МЮ» Фото: Getty Images

«МЮ» уже два месяца не может рассчитывать на Антони Марсьяля, который травмировался в матче за сборную Франции против Казахстана в отборе к ЧМ. У нападающего повреждено колено, как и у еще одного обитателя лазарета – Фила Джонса. Из-за своего недуга защитник не играет уже больше года. Также под вопросом участие основного центрбека Харри Магуайра, который испытывает проблемы с лодыжкой.

У «Вильярреала» есть свои сложности. В 2021-м ни одного матча за клуб не провел полузащитник Иборра – он, как и Джонс с Марсьялем, вылетел из-за травмы колена. К тому же не факт, что выйдут на поле защитник Хуан Фойт и полузащитник Самуэль Чуквуезе.

Форма

Унаи Эмери, «Вильярреал» Фото: Getty Images

Манкунианцы завершили сезон на мажорной ноте – победили «Вулверхэмптон» (2:1) и финишировали вторыми следом за соседями из «Сити». Хотя незадолго до этого нарвались на три поражения в шести играх – проиграли «Роме», «Лестеру» и «Ливерпулю».

«Вильярреал» на флажке сезона в Испании отобрался в еврокубок – в новообразованную Лигу конференций. Но в случае победы в финале Лиги Европы может прыгнуть сразу в групповой этап Лиги чемпионов. В последнем туре команда Эмери классно сопротивлялась «Реалу» и даже была близка к победе, но пропустила два мяча в последние 5 минут и проиграла.

Лицом к лицу

Клубы встречались четыре раза – всегда на групповом этапе Лиги чемпионов.

И никогда не забивали – все четыре игры магически завершились нулевыми ничьими.

При этом ничьи всегда были на руку «Вильярреалу», который оба раза вышел в плей-офф.

«МЮ» занял первое место в группе в сезоне-2008/09, но тремя годами ранее финишировал последним в квартете с «Бенфикой» и «Лиллем».

«Вильярреал» не проиграл ни одного матча в плей-офф ЛЕ (прошел «Зальцбург», «Динамо» Киев, «Динамо» Загреб и «Арсенал»).

«МЮ» потерпел одно поражение – от «Ромы» в ответном полуфинале (прошел на сетке «Реал Сосьедад», «Милан», «Гранаду» и «Рому»).

Испанский клуб никогда не только не брал титул ЛЕ, но и не играл в финале. «МЮ» – победитель турнира в 2017-м.

Унаи Эмери с 2014-го по 2016-й год трижды брал Лигу Европы с «Севильей», а еще в розыграше-2018/19 играл в финале с «Арсеналом».

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Титул «Вильярреала»: 2,83

Титул «МЮ»: 1,43

Букмекеры считают английский клуб фаворитом, но забывают – против «МЮ» сыграет король Лиги Европы Унаи Эмери. Поэтому очень сложно предположить, как закончится финал. Особенно с учетом предыдущих максимально нерезультативных встреч между командами. Они вполне могут доиграться до серии пенальти, где решит не только мастерство, но и удача.

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Где смотреть

Финал начнется в 22:00 (мск) и в прямом эфире будет показан на телеканате «Матч ТВ». Не упустите возможность почитать текстовую трансляцию на Eurosport.ru – ищите ее по ссылке

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