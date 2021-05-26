В России есть человек, который с особым энтузиазмом будет смотреть финал Лиги Европы. Евгения Лариошкина много лет пишет для Eurosport.ru про испанский футбол и работает учителем-переводчиком русского и испанского. В 2012-м Евгения преподавала русский язык тогда еще тренеру «Спартака» Унаи Эмери. В преддверие очередного потенциального титула для тренера «Вильярреала» – ведь сегодня его команда сыграет в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» – она рассказала о работе с баскским специалистом.

– Ты рассказывала, что познакомилась с Эмери, когда жила в Испании. Узнала, что он собирается работать в «Спартаке», написала ему, и он ответил. Расскажи поподробнее, как это было?

– Я много времени провожу в Стране Басков, где родился Унаи. Узнав о назначении Эмери главным тренером «Спартака», подумала о возможности совместной работы. Благодаря общим знакомым в журналистской среде мне удалось написать ему напрямую, еще находясь в Испании. Унаи ответил не сразу, но через несколько дней мы договорились о встрече в Москве.

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– Почему ты увлекалась Испанией? Откуда это пошло?

– Испания близка мне по темпераменту, скорости речи и образу жизни. К тому же одно из высших образований я получила в университете Саламанки. Последние 10 лет я живу на две страны.

– Как Эмери отреагировал на твое сообщение? Не насторожило, что пишет незнакомый человек из России?

– Я долгое время жила в родных для него местах, поэтому даже немного говорю по-баскски и хорошо знаю местный уклад. Человеку, решившемуся отправиться в далекую и совсем незнакомую страну, было приятно получить поддержку в моем лице.

– Как прошла первая встреча? Какое впечатление личное он произвел?

– Первая встреча произошла в Москве. Мы сразу поняли, что сработаемся, ведь для нас футбол – это жизнь. Он произвел впечатление человека очень открытого, корректного и вовлеченного в свое дело.

– Он объяснил тебе, насколько глубоко хочет погрузиться в русский язык?

– Унаи к любому делу подходит серьезно. Он понимал, что возможность правильно донести свои мысли и идеи до игроков на их родном языке играет важную роль. Мы начали занятия русским языком уже после его назначения.

– В России ты симпатизировала «Спартаку. Почему?

– У «Спартака» богатейшая история. К слову, в 1937-м спартаковцы разгромили со счетом 6:2 знаменитую сборную Басконии. «Спартак» подарил нам такие имена, как братья Старостины, Игорь Нетто, Олег Романцев, Никита Симонян, Федор Черенков и другие.

Но также мне симпатичны «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Торпедо». Я часто проникаюсь той или иной командой, когда делаю о ней репортаж, удается понять, как она устроена, чем дышит, почувствовать страсть и преданность болельщиков, это подкупает.

– Ты рассказывала, что вы могли во время занятий часами говорить о футболе, даже уже вне рамок уроков. Получается, Эмери было все равно, что он говорит об этом не с профи, а просто журналистом-переводчиком?

– Унаи, редкий человек, никогда не видела, чтобы он ставил себя выше остальных, будь то другой тренер, футболист, журналист, любой сотрудник клуба или болельщик. При мне его не раз узнавали фанаты «Спартака», он никому не отказывал в фото или автографе. Я могу 24 часа в сутки смотреть и анализировать футбольные матчи, поэтому тем для разговоров у нас было предостаточно.

– Как часто шли ваши уроки? Насколько Эмери русский язык в принципе давался?

– Унаи жил на базе «Спартака», а занятия мы проводили в центре. Из-за постоянных московских пробок у нас было меньше уроков, чем ему хотелось бы. На занятиях я объясняла ему именно ту лексику, которая нужна на поле. Мы проговаривали различные схемы, ситуации, то, что чаще всего необходимо донести до игроков. В целом, испанцам трудно даются иностранные языки, особенно произношение. Но Унаи очень старался, он был сильно мотивирован.

Унаи Эмери в «Спартаке» Фото: Getty Images

– Известна история, что Эмери был не совсем доволен переводчиком в «Спартаке». Тебе он хоть раз предлагал занять эту должность?

– Унаи хотел, чтобы я была его переводчиком, но данное решение принимал клуб.

– Обращался ли он к тебе по решению каких-то бытовых вопросов? Например, помощь в ресторанах?

– Унаи был полностью погружен работой в «Спартаке». В свободное время от тренировок и матчей он занимался просмотром видео и анализом.

– Делился ли он переживаниями о происходящем в команде?

– Унаи разрешал любую неприятную для него ситуацию сам. Я лишь рассказывала ему, как устроен наш футбол и помогала понять русский менталитет.

– Говорили ли о его взаимоотношениях с руководством?

– Однажды руководство клуба попросило его заменить уроки русского английским языком. Это расстроило Унаи. Мы все же продолжили немного заниматься русским, при этом основной упор делая на английский.

– Чего на твой взгляд ему не хватило, чтобы задержаться в «Спартаке»?

– На мой взгляд, не ему не хватило, а «Спартаку» не хватило прозорливости, чуткости, дальновидности, слаженности в работе. Команда была еще не готова к тренеру, который полностью отдается своей работе, доверяет игрокам, рассчитывая на их самодисциплину. В команде Унаи на поле выходят те, кто на данный момент в оптимальной форме, поэтому на скамейке мог оказаться абсолютно любой футболист основного состава, и, наоборот, тренер дает шанс кантерано. К сожалению, не все игроки это понимают и принимают.

– Состоялось ли у вас какое-то прощание? С какими чувствами он уезжал из России, чувствовалось ли разочарование?

– Через несколько дней после матча с «Динамо» мы встретились, все обсудили и решили, что обязательно будем сотрудничать и дальше. Унаи из любой ситуации умеет выходить с высоко поднятой головой, воспринимая неудачи, как опыт. Ему понравилось в России, жаль только, что этап был таким коротким. Он продолжает следить за игрой «Спартака», радуется победам и с теплотой отзывается о спартаковских болельщиках. Однажды на матче «Севильи» я увидела группу спартаковцев. Во время игры они яростно болели за «Севилью» и подбадривали Унаи. После матча Унаи сказал мне, что заметил это, и ему было приятно.

– Удивилась, что после у него сложилась такая мощная карьера?

– Конечно, нет. Я знаю всю его футбольную траекторию. Пристально начала следить с этапа в «Валенсии». После того, как познакомилась лично, поняла, что Унаи Эмери не только настоящий профессионал, но и потрясающий человек. У него есть все, что нужно для успеха.

– Как оценишь его работу в нынешнем «Вильярреале»?

– «Вильярреал» всегда мне нравился: руководство, живущее командой, четко выстроенная кантера и замечательная атмосфера в клубе. «Вильярреал» – тот случай, когда тренер, игроки и руководство смотрят в одном направлении. Унаи уже добился исторического успеха, команда впервые вышла в финал еврокубка. Речь президента клуба, который 24 года ждал этого момента, трогает до слез.

– Почему за его команду стоит болеть в финале Лиги Европы?

– Гимн «Вильярреала» начинается словами «Мечта всей деревни…». В эту среду не только одноименный город и живущие в нем преданные болельщики будут гнать своих вперед, но и вся Испания. «Вильярреал» – единственный представитель испанцев в двух предстоящих финалах еврокубков.

«Вильярреалу» наконец удалось преодолеть «проклятие полуфиналов». Именно на этом этапе до Эмери команда, даже с хорошим составом и тренером, терпела поражение. Четверть века для президента Фернандо Роига, бережно руководящего клубом, попадание в финал было пределом мечтаний.

Опыт игроков клуба, привыкших бороться на самом высоком уровне, плюс опыт Эмери (его пятый финал в этом турнире) – неплохая предпосылка к успеху. К тому же, «Вильярреал» выиграл все матчи на турнире, лишь дважды сыграв в ничью.

Унаи Эмери, «Вильярреал» - «Арсенал» Фото: Getty Images

– Какие у Эмери шансы вновь выиграть Лигу Европы?

– Шансы перед игрой равны. Я знаю, что со своей стороны Унаи сделает все, чтобы правильно настроить ребят и победить. Ему удалось добиться переноса матча с «Реалом» на субботу [в последнем туре Ла Лиги], обеспечив команде время на подготовку к финалу.

– Почему у него так здорово получается в Лиге Европы? В чем его феномен?

– Унаи читает очень много, дарит книги своим игрокам. Он – отличный мотиватор. Не раз слышала от игроков «Севильи», что они навсегда запомнили его мотивационную речь перед финалом Лиги Европы. Но, как мне кажется, главное – полное взаимопонимание между тренером и командой. В «Севилье» это произошло, как результат – три победы в ЛЕ. Наконец в «Вильярреале», после этапов с «ПСЖ» и «Арсеналом», все сошлось.

– Вы сейчас общаетесь, переписываетесь?

– Да, мы общаемся, я не пропускаю ни одного его матча.

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