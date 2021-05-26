«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» в польском Гданьске разыграют титул Лиги Европы. Eurosport.ru совместно с Winline подготовил прогнозы на этот матч.

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая (начало – в 22:00 мск)

Лига Европы УЕФА Сульшер против царя Лиги Европы. Что нужно знать о финале 3 ЧАСА НАЗАД

Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Разница в уровне исполнителей должна сыграть свою роль. У манкунианцев серьезные ребята в атаке и полузащите – Погба, Фернандеш, Рэшфорд и Кавани – которые должны и будут делать разницу. К тому же «МЮ», на правах фаворита и любителя держать мяч, будет весь матч прижимать соперника к воротам – что-то туда да залетит.

Последний раз команды встречались больше 13 лет назад, и смысла опираться на результаты тех матчей нет. Но все же заметим – в четырех играх команды не забили ни одного мяча, что можно назвать трендом. Хотя команды не похожи на себя тех лет и играют достаточно результативно, исход вероятно будет снова низовым.

«Вильярреал» не так много пропускал по сезону в Испании, команда умеет держать оборону и терпеть. К тому же это финал, где боязнь допустить критическую ошибку заставляет команды сушить игру. Этот матч вряд ли станет исключением.

Арбитр Клеман Тюрпен Фото: Getty Images

Встречу обслужит француз Клеман Тюрпен, и от него напрямую зависит выдача желтых прямоугольников. Почему он должен показать не более четырех карточек? Во-первых, это финал, и вряд ли футболисты будут рубить друг друга с первых же минут. Но даже если будут, опытный арбитр не станет подогревать события и размахивать горчичником, как флагом на параде.

Во-вторых, Тюрпен сам по себе спокойный рефери. В пяти из девяти последних матчей он показал меньше четырех карточек и во всех – меньше шести. В финале он точно не станет форсировать события и сажать игроков на предупреждение за любую провинность.

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