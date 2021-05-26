Опубликовано 26/05/2021 в 21:58 GMT | Обновлено 26/05/2021 в 22:32 GMT

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Главный тренер команды Унаи Эмери стал обладателем кубка четвертый раз за семь лет. По итогам 120 минут команды сыграли вничью, а в серии пенальти победу праздновали испанцы.

Счет открыл Жерар Морено на 29-й минуте. Испанский нападающий откликнулся на заброс в штрафную от Даниэля Парехо и вонзил мяч в сетку одним касанием.

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На 55-й минуте счет сравнял Эдинсон Кавани. Сначала после углового из-за пределов штрафной пробил Маркус Рэшфорд, вратарь Херонимо Рульи отразил мяч, а Кавани после серии рикошетов добил в пустые ворота.

Финальный выстрел с пенальти сделал Давид де Хеа – команды не промахивались 21 раз подряд. Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи свой 11-метровый реализовал, а затем отбил удар Де Хеа.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту – встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Победитель Лиги Европы гарантированно сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

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