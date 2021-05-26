Первый тайм финала Лиги Европы был пронизан атакующим безволием «МЮ». На 34-й минуте слабость своей же команды взбесила Эдисона Кавани. Сразу после перерыва, на 49-й, уругвайцу так сильно потребовалось выплеснуть драйв, что он отбежал назад и помог в защите. Скудная игра «Юнайтед» на мяче, взбесившая 34-летнего лидера, объяснялась удачным планом «Вильярреала» в защите.

С первым свистком финала Унаи Эмери включил гибридную модель без мяча. Защитный концепт дарил «Вильярреалу» контроль над опорной зоной соперника и затруднял ему резкий переход в атаку – ключевой инструмент для «Юнайтед» Сульшера. В основе испанской тактики лежала схема 4-4-2, где Морено и Бакка пресекали пасы на Мактомини и Погба, а средняя и первая линии задавали плотность в продвинутых стадиях.

4-4-2 в защите «Вильярреала» (на картинку не попал лишь Торрес). Морено и Бакка останавливают передачи на Погба и Мактомини. Фото: Other Agency

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Гибкость «Вильярреала» выражалась в игре передней линии. Форварды в желтом совмещали превентивную защиту с агрессивными действиями. На скрине ниже поводом для более жесткого прессинга стала поддержка из средней линии.

Парехо включился в прессинг «Вильярреала». Благодаря этому Бакка и Морено перешли к более активному давлению. Результатом стал вынос Де Хеа, после которого атака «МЮ» остановилась на фланге. Фото: Other Agency

Еще одной стороной универсальности «Вильярреала» стало насыщение первой линии – этим занимался Этьен Капу. Француз сбегал к защитникам и выстраивал ряд в пять игроков, отвечая на широкий фронт «Юнайтед».

Капу занимает позицию между линиями. Полузащитник «Вильярреала» готов отскочить в глубокую зону. Фото: Other Agency

Стартовый план Эмери оказался удачным: за счет него «Вильярреал» сдерживал соперника разными инструментами и на разных участках поля. Ярче всего успех испанцев просиял в первом тайме. Из него команда провинции Кастельон вышла со счетом 1:0 и преимуществом по ударам 5:3. «Юнайтед» был ограничен 15-ю касаниями в чужой штрафной, а до Кавани мяч долетел лишь 14 раз.

Во втором тайме «МЮ» подстроился под соперника. Главным ходом Сульшера стали смещения Скотта Мактомини в первую линию. Если до перерыва шотландец выбил лишь 12 касаний на своей половине, то после – уже 19 без учета овертаймов. Светловолосый воспитанник создавал для «Юнайтед» численный перевес на старте атак.

Смещение Мактомини в первую линию «МЮ». Против четырех игроков Сульшера, которые начинают владение, защищаются лишь три футболиста «Вильярреала». Фото: Other Agency

Новые условия подталкивали «Вильярреал» к прессингу. «Юнайтед» лишь помогало давление испанцев: высокую защиту команда Сульшера проламывала намного увереннее, чем умный и гибкий конструкт. Один из примеров – момент Кавани на 71-й минуте. До удара Эдинсона – его заблокировал Пау Торрес – «МЮ» долетел именно после прохождения активной обороны соперника.

Тактические успехи Сульшера отразились и в цифрах. Если в первом тайме «МЮ» проиграл по ударам, то во втором разбил соперника 10:3, причем английская команда так уверенно двигала мяч, что половина ее выстрелов пришлась на штрафную.

Выходит, 1:1 – счет не только по голам, но и по тактическим победам. Эмери подготовил крепкий стартовый план, а Сульшер под него подстроился. Для полной адаптации не хватило лишь острых моментов: по крайней мере, так гласит xG-статистика.

Серия пенальти – не слишком справедливый исход для таких матчей. Она не учитывает тактическую сторону игры, хотя и не обесценивает результат. Вот уже в десятом еврокубковом финале подряд между англичанами и испанцами побеждают последние. Сульшеру удалось поправить ход отдельной игры, но ход целой истории изменить не получилось.

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