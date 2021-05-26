«Манчестер Юнайтед» предсказуемо проиграл «Вильярреалу». А как еще могло быть, когда испанский клуб возглавляет Унаи Эмери? Смотря серию пенальти этого финала, невольно начинаешь думать, что бывший тренер «Спартака» не обошелся без колдовства. Может, какой-то приворот заказал. По-другому никак не объяснить его успех исключительно в этом турнире.

Магия Эмери настолько сильна, что задела Давида де Хеа. Вратарь «МЮ» и так переживает сложнейший период в карьере, а такой удар в финале еврокубка может только сильнее сбить его с верного пути. Де Хеа промахнулся с 11-метровой отметки в самый решающий момент – так уж вышло, что до него пенальти забили все, кто присутствовал на поле.

Безусловно, голкипер не виноват, что не умеет бить пенальти. Он играет в воротах не для этого, а чтобы отражать удары с точки. Но с этим у Де Хеа дела обстоят примерно на том же уровне, что и реализацией. Поэтому непонятно, кого нужно ругать больше – Де Хеа, который никак не прокачивается в игре на линии, или Сульшера, который на такой матч поставил испанца, а не Хендерсона.

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Давид де Хеа Фото: Getty Images

Уле-Гуннар наверняка догадывался, что матч может дойти до серии пенальти, но все равно предпочел Де Хеа. Норвежца не смутило, что при нем во главе «МЮ» Давид ни разу не отбил пенальти. И вообще в последний раз он делал это больше пяти лет назад. С тех пор Де Хеа пропустил 36 ударов с точки подряд!

За карьеру Де Хеа отбил лишь 11 пенальти, а пропустил – 53. Для сравнения, его конкурент Дин Хендерсон, который моложе на шесть лет, уже отбил восемь ударов, а пропустил только 11. В процентах Де Хеа унизительно проигрывает англичанину, но не только ему – даже резервному вратарю «Вильярреала» Херонимо Рульи – аргентинец за карьеру отбил 13, а пропустил 31.

Рульи Фото: Eurosport

Игра «МЮ» и «Вильярреала» обещала быть вязкой, Де Хеа и так в шаге от ухода из клуба, так почему бы не дать почувствовать финал Хендерсону? Он давно этого заслужил, а зная, как плох в отражении пенальти Де Хеа, что мешало сделать замену на 120-й минуте? Другой вопрос, почему испанец не работает над этим компонентом своей игры. Если во время деклассирующей вратарей серии пенальти Рульи хотя бы пару раз касался мяча перчаткой, то Де Хеа футболисты «Вильярреала» обманывали как ребенка. Понятно, что мотивации рубиться за «МЮ» у голкипера уже минимум, но индивидуальные тренировки помогли бы добавить еврокубковый трофей в личную коллекцию.

После такого провала Де Хеа почти наверняка уйдет из «МЮ». Он окончательно потеряет мотивацию, а фанаты уже пишут гневные комменты по поводу техники удара испанца по воротам Рульи. Неизвестно, какой клуб захочет взять вратаря с его аппетитами по зарплате, но ему точно не стоит переходить в клуб МЛС – там серии пенальти придется играть чаще, чем хотелось бы.

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