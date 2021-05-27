Защитник «Вильярреала» Альберто Морено обратился к фанатам «Ливерпуля» после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Испанский футболист ранее выступал в мерсисайдском клубе.

«Болельщики «Ливерпуля», всем привет! Всех с победой! «Манчестер Юнайтед», проваливай! Проваливай! You'll never walk alone (ты никогда не будешь один – англ.), навсегда!» – прокричал Морено в камеру.

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С испанцем в составе «Ливерпуль» проиграл «Севилье» в финале Лиги Европы-2015/16.

Морено – победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» и Лиги Европы в составе двух клубов – «Севильи» и «Вильярреала».

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