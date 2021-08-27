Форвард испанского клуба «Вильярреал» Жерар Морено признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/21.

Это решение было озвучено 27 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы нового сезона.

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В прошлом розыгрыше Лиги Европы Морено забил семь мячей при четырех результативных передачах в 12 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

«Вильярреал» – победитель Лиги Европы. Испанцы обыграли в финале английский «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти 1:1 (11:10).

Морено – игрок сборной Испании. Он провел 16 матчей, забив пять мячей.

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