Галатасарай
    -
    21:00
    05.08.21
    Башакшехир Фатих Терим
    Сент-Джонстон
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Галатасарай - Сент-Джонстон

      Футбол. Следите за матчем Галатасарай – Сент-Джонстон на Eurosport.ru! 5 августа 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фатих Терим или Каллум Дэвидсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Галатасарай и Сент-Джонстон и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Галатасарай и Сент-Джонстон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет