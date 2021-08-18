Селтик
    -
    21:45
    18.08.21
    Селтик Парк
    АЗ Алкмар
      Лига Европы УЕФА • Раунд плей-офф
      Плей-офф
      Перед матчем

      Селтик - АЗ Алкмар

      Футбол. Следите за матчем Селтик – АЗ Алкмар на Eurosport.ru! 18 августа 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ангелос Постекоглу или Martin Haar? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Селтик и АЗ Алкмар и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Селтик и АЗ Алкмар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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