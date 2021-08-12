Анортосис Фамагуста
    -
    20:00
    12.08.21
    Стадион им. Антониса Пападопулоса
    Рапид Вена
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Анортосис Фамагуста - Рапид Вена

      Футбол. Следите за матчем Анортосис Фамагуста – Рапид Вена на Eurosport.ru! 12 августа 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гонзало Гарсия или Диттмар Кюбауэр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анортосис Фамагуста и Рапид Вена и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Анортосис Фамагуста и Рапид Вена, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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