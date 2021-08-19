Олимпиакос
    -
    22:00
    19.08.21
    Стадион Караискаки
    Слован Братислава
      Лига Европы УЕФА • Раунд плей-офф
      Плей-офф
      Перед матчем

      Олимпиакос - Слован

      Футбол. Следите за матчем Олимпиакос – Слован Братислава на Eurosport.ru! 19 августа 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Педру Мартинш или Владимир Вайсс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпиакос и Слован Братислава и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Олимпиакос и Слован Братислава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет