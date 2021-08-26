ЧФР Клуж
    -
    21:30
    26.08.21
    Стадион им. д-ра Константина Радулеску
    Црвена Звезда
      Лига Европы УЕФА • Раунд плей-офф
      Плей-офф
      Перед матчем

      ЧФР Клуж - Црвена Звезда

      Футбол. Следите за матчем ЧФР Клуж – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 26 августа 2021 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЧФР Клуж и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются ЧФР Клуж и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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