Наполи
    -
    22:00
    21.10.21
    Стадион Сан-Паулу
    Легия Варшава
      Лига Европы УЕФА • Группа С
      Плей-офф
      Перед матчем

      Наполи - Легия

      Футбол. Следите за матчем Наполи – Легия Варшава на Eurosport.ru! 21 октября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лучано Спаллетти или Чеслав Михневич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Легия Варшава и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Наполи и Легия Варшава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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