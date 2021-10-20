Спартак
    -
    17:30
    20.10.21
    Открытие Арена
    Лестер Сити
      Лига Европы УЕФА • Группа С
      Плей-офф
      Перед матчем

      Спартак - Лестер Сити

      Футбол. Следите за матчем Спартак – Лестер Сити на Eurosport.ru! 20 октября 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руй Витория или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Спартак и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Никулин
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      Воодушевленный «Спартак» продолжает борьбу за плей-офф Лиги Европы. Следующая жертва москвичей – английский «Лестер». Получится ли красно-белым совершить очередную сенсацию? Узнаем на Eurosport.ru!