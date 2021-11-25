Локомотив
    -
    20:45
    25.11.21
    РЖД Арена
    Лацио
      Лига Европы УЕФА • Группа E
      Плей-офф
      Перед матчем

      Локомотив - Лацио

      Футбол. Следите за матчем Локомотив – Лацио на Eurosport.ru! 25 ноября 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маркус Гисдоль или Джованни Мартускьелло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Локомотив и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Локомотив» не выиграл еще ни одной встречи в Лиге Европы: в четырех турах добыл два очка и расположился на последнем месте в группе. Однако железнодорожники еще не потеряли шансы на евровесну, для начала надо обыграть «Лацио». Следи за пробуждением «Локо» в этом текстовом лайве!