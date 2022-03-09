Лига Европы УЕФА / 1/8 финала
Эстадио до Драгао / 09.03.2022
https://www.eurosport.ru/football/teams/fc-porto/teamcenter.shtml
Порту
Запланировано
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https://www.eurosport.ru/football/teams/olympique-lyon/teamcenter.shtml
Лион
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Порту - Лион главное

Составы команд

Порту jersey
Порту
4-4-2
Лион jersey
Лион
4-5-1
Порту jersey
Порту
4-4-2
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Лион
4-5-1

Статистика

Между собой / Последние 5 игр
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Лион
0

Победы

0

Ничьи

0

Победы

Последние игры

Порту

Лион

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