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Составы команд
Порту
4-4-2
11
Пепе
11
Пепе
12
Сануси
12
Сануси
19
Мбемба
19
Мбемба
20
Витинья
20
Витинья
23
Мариу
23
Мариу
25
Отавио
25
Отавио
29
Мартинес
29
Мартинес
3
Пепе
3
Пепе
8
Урибе
8
Урибе
9
Тареми
9
Тареми
99
Кошта
99
Кошта
Лион
4-5-1
1
Лопес
1
Лопес
10
Пакета
10
Пакета
14
Дюбуа
14
Дюбуа
15
Февр
15
Февр
23
Мендеш
23
Мендеш
25
Какере
25
Какере
28
Ндомбеле
28
Ндомбеле
3
Палмьери
3
Палмьери
4
Лукеба
4
Лукеба
7
Токо Экамби
7
Токо Экамби
9
Дембеле
9
Дембеле
Порту
4-4-2
11
Пепе
11
Пепе
12
Сануси
12
Сануси
19
Мбемба
19
Мбемба
20
Витинья
20
Витинья
23
Мариу
23
Мариу
25
Отавио
25
Отавио
29
Мартинес
29
Мартинес
3
Пепе
3
Пепе
8
Урибе
8
Урибе
9
Тареми
9
Тареми
99
Кошта
99
Кошта
Лион
4-5-1
1
Лопес
1
Лопес
10
Пакета
10
Пакета
14
Дюбуа
14
Дюбуа
15
Февр
15
Февр
23
Мендеш
23
Мендеш
25
Какере
25
Какере
28
Ндомбеле
28
Ндомбеле
3
Палмьери
3
Палмьери
4
Лукеба
4
Лукеба
7
Токо Экамби
7
Токо Экамби
9
Дембеле
9
Дембеле
Протокол матча
Статистика
Между собой / Последние 5 игр
Порту
Лион
0
Победы
0
Ничьи
0
Победы
Последние игры
Порту
Лион
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Реал Бетис
-
-
Айнтрахт Франкфурт
09/03
Севилья
-
-
Вест Хэм
10/03
РБ Лейпциг
-
-
Спартак
Перенесено
Аталанта
-
-
Байер
10/03
Спортинг Брага
-
-
Монако
10/03
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