Полузащитник «Фенербахче» Мухаммед Гюмюшкая открыл счет в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА. Он вышел на замену и практически сразу же забил финскому ХИКу на 65-й минуте.

Гюмюшкая бежал то ли к трибунам, то ли к скамейки запасных и сильно радовался голу в ворота скандинавского клуба. От избытка эмоций и любви к «Фенербахче» он хотел поцеловать логотип команды на груди. Но «Фенер» выступал с ХИКом в третьем комплекте от Puma, в котором экипировщик не предусмотрел эмблему на передней части футболки.

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Мухаммед очень смешно сначала схватил майку за район сердца, не нашел логотип, затем перевел взгляд на правую часть формы, опустил глаза вниз по центру и все равно не обнаружил эмблему стамбульской команды.

Дело в революционном дизайне от Puma. Фирма спортивной одежды предоставила «Фенеру» и еще девяти европейским клубам новые футболки, на которых вместо эмблемы написано только название команды и титульного спонсора, а лого уехал в зону под воротником задней стороны майки.

«Фенербахче» выиграл у ХИКа в Стамбуле со счетом 1:0, гол Мухаммеда Гюмюшкая стал решающим и победным.

Ответная встреча раунда плей-офф Лиги Европы состоится 26 августа в Финляндии.

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