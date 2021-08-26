Формат Лиги Европы-2021/22 претерпел серьезные изменения из-за создания Лиги конференций УЕФА. Рассказываем, как изменится турнир на 13-м сезоне после появления на свет.

Число участников групп сократилось

Теперь на стадии группового этапа Лиги Европы в борьбу вступит 32 команды, а не 48, как раньше. Они будут разбиты на восемь квартетов. Напрямую ﻿в 1/8 финала выйдут восемь победителей групп.

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Появился раунд стыковых матчей

Новая стадия плей-офф будет проходить перед 1/8 финала – в раунде стыковых матчей сыграют восемь обладателей вторых мест в групповом турнире Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в группе Лиге чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за 1/8 финала нового турнира УЕФА.

Лига Европы – трофей Фото: Getty Images

А что с датой и временем проведения игр?

Матчи группового турнира и плей-офф Лиги Европы будут привычно проводиться по четвергам, но теперь одновременно с играми Лиги конференций. Встречи обоих турниров будут поровну распределены по двум временным сессиям: 20:45 и 23:00 по московскому времени.

Новый формат квалификации

Квалификационный турнир, в котором команды борются за попадание в групповой этап Лиги Европы, теперь состоит из двух этапов: третьего отборочного раунда и раунда плей-офф. На стадии квалификации в борьбу вступят 27 клубов, а матчи начнутся позже обычного – не в середине лета, как раньше, а в августе.

Например, в нынешнем сезоне матчи третьего отборочного раунда ЛЕ состоялись 5 и 12 августа, а в раунде плей-офф команды играли 19 и 26 августа. Большинство участников квалификации попадут туда после вылета из отбора за групповой этап Лиги чемпионов. Другие команды, преимущественно победители национальных кубков из топ-15 рейтинга УЕФА, начнут борьбу сразу в квалификации Лиги Европы.

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