27 августа в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22, где Россию представят сразу два клуба – «Локомотив» и «Спартак». Рассказываем все, что нужно знать о предстоящем ивенте.
В каких корзинах оказались «Локо» и «Спартак»?
Перед жеребьевкой команды распределили по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. «Локомотив» отправился во вторую корзину – железнодорожники занимают 54-е место в рейтинге клубов УЕФА с 31 баллом. «Спартак» попал в третью – в рейтинге красно-белые идут 89-ми с 18,5 балла. Полностью распределение по корзинам выглядит следующим образом:
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1-я корзина:
- «Лион»
- «Наполи»
- «Байер»
- «Динамо» Зг
- «Лацио»
- «Олимпиакос»
- «Монако»
- «Брага»
2-я корзина:
- «Локомотив»
- «Селтик»
- «Айнтрахт»
- «Црвена Звезда»
- «Лестер»
- «Рейнджерс»
- «Генк»
- «ПСВ»
3-я корзина:
- «Спартак»
- «Олимпик»
- «Лудогорец»
- «Вест Хэм»
- «Реал Сосьедад»
- «Бетис»
- «Фенербахче»
- «Спарта» Прага
4-я корзина:
- «Рапид» В
- «Галатасарай»
- «Легия»
- «Митьюлланд»
- «Ференцварош»
- «Антверпен»
- «Штурм»
- «Брондбю»
«Локомотив»
Фото: Getty Images
Когда состоятся матчи?
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Когда и где смотреть жеребьевку?
Церемония начнется в 13:00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА. Но если у вас нет возможности или желания смотреть видеотрансляцию, залетайте на текстовую трансляцию Eurosport.ru.
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