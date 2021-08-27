27 августа в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22, где Россию представят сразу два клуба – «Локомотив» и «Спартак». Рассказываем все, что нужно знать о предстоящем ивенте.

В каких корзинах оказались «Локо» и «Спартак»?

Перед жеребьевкой команды распределили по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. «Локомотив» отправился во вторую корзину – железнодорожники занимают 54-е место в рейтинге клубов УЕФА с 31 баллом. «Спартак» попал в третью – в рейтинге красно-белые идут 89-ми с 18,5 балла. Полностью распределение по корзинам выглядит следующим образом:

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1-я корзина:

«Лион»

«Наполи»

«Байер»

«Динамо» Зг

«Лацио»

«Олимпиакос»

«Монако»

«Брага»

2-я корзина:

«Локомотив»

«Селтик»

«Айнтрахт»

«Црвена Звезда»

«Лестер»

«Рейнджерс»

«Генк»

«ПСВ»

3-я корзина:

«Спартак»

«Олимпик»

«Лудогорец»

«Вест Хэм»

«Реал Сосьедад»

«Бетис»

«Фенербахче»

«Спарта» Прага

4-я корзина:

«Рапид» В

«Галатасарай»

«Легия»

«Митьюлланд»

«Ференцварош»

«Антверпен»

«Штурм»

«Брондбю»

«Локомотив» Фото: Getty Images

Когда состоятся матчи?

Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря

Когда и где смотреть жеребьевку?

Церемония начнется в 13:00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА. Но если у вас нет возможности или желания смотреть видеотрансляцию, залетайте на текстовую трансляцию Eurosport.ru.

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