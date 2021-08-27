27 августа в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22, где Россию представят сразу два клуба – «Локомотив» и «Спартак». Рассказываем все, что нужно знать о предстоящем ивенте.

В каких корзинах оказались «Локо» и «Спартак»?

Перед жеребьевкой команды распределили по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. «Локомотив» отправился во вторую корзину – железнодорожники занимают 54-е место в рейтинге клубов УЕФА с 31 баллом. «Спартак» попал в третью – в рейтинге красно-белые идут 89-ми с 18,5 балла. Полностью распределение по корзинам выглядит следующим образом:
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1-я корзина:
  • «Лион»
  • «Наполи»
  • «Байер»
  • «Динамо» Зг
  • «Лацио»
  • «Олимпиакос»
  • «Монако»
  • «Брага»
2-я корзина:
  • «Локомотив»
  • «Селтик»
  • «Айнтрахт»
  • «Црвена Звезда»
  • «Лестер»
  • «Рейнджерс»
  • «Генк»
  • «ПСВ»
3-я корзина:
  • «Спартак»
  • «Олимпик»
  • «Лудогорец»
  • «Вест Хэм»
  • «Реал Сосьедад»
  • «Бетис»
  • «Фенербахче»
  • «Спарта» Прага
4-я корзина:
  • «Рапид» В
  • «Галатасарай»
  • «Легия»
  • «Митьюлланд»
  • «Ференцварош»
  • «Антверпен»
  • «Штурм»
  • «Брондбю»

«Локомотив»

Фото: Getty Images

Когда состоятся матчи?

Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря

Когда и где смотреть жеребьевку?

Церемония начнется в 13:00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА. Но если у вас нет возможности или желания смотреть видеотрансляцию, залетайте на текстовую трансляцию Eurosport.ru.
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