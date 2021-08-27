Тренер бельгийского «Антверпена» Брайан Приске Педерсен устроил запоминающийся перформанс после выхода клуба в групповую стадию Лиги Европы, появившись на пресс-конференции без одежды лишь с прикрытой полотенцем нижней частью тела.

Брайан пообещал игрокам клуба, что если команда выйдет в групповую стадию Лиги Европы, то он проведет послематчевую пресс-конференцию в таком виде и исполнил свое обещание, рассказал FOX Soccer

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«Подождите… Что здесь происходит!?» – прокомментировала происходящее пресс-служба «Антверпена» в твиттере.

«Антверпен обыграл «Омонию» из Кипра с общим счетом 4:4, 3:2 по пенальти в двухматчевом поединке в квалификационном раунде плей-офф.

44-летний Приске занимает пост в бельгийском клубе с 2021 года.

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