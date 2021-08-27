В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22, на которой соперников узнали два клуба РПЛ: «Локомотив» и «Спартак».

Группа A

«Лион» (Франция)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Спарта» (Чехия)

«Брондбю» (Дания)

Лига Европы УЕФА «Локо» и «Спартак» ждут соперников по группе. Все о жеребьевке ЛЕ 7 ЧАСОВ НАЗАД

Группа B

«Монако» (Франция)

ПСВ (Нидерланды)

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Штурм» (Австрия)

Группа C

«Наполи» (Италия)

«Лестер» (Англия)

«Спартак» (Россия)

«Легия» (Польша)

КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «СПАРТАК»? 1 2 3 4

Группа D

«Олимпиакос» (Греция)

«Айнтрахт» (Германия)

«Фенербахче» (Турция)

«Антверпен» (Бельгия)

Группа E

«Лацио» (Италия)

«Локомотив» (Россия)

«Марсель» (Франция)

«Галатасарай» (Турция)

КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «ЛОКОМОТИВ»? 1 2 3 4

Группа F

«Брага» (Португалия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

«Лудогорец» (Бельгия)

«Митьюлланн» (Дания)

Группа G

«Байер» (Германия)

«Селтик» (Шотландия)

«Бетис» (Испания)

«Ференцварош» (Венгрия)

Группа H

«Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Генк» (Бельгия)

«Вест Хэм» (Англия)

«Рапид» (Австрия)

Групповой этап стартует 16 сентября и завершится 9 декабря.

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи против третьих мест Лиги чемпионов.

Команды с третьих мест ЛЕ отправятся в Лигу конференций.

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