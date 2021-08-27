В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22, на которой соперников узнали два клуба РПЛ: «Локомотив» и «Спартак».
Группа A
  • «Лион» (Франция)
  • «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Спарта» (Чехия)
  • «Брондбю» (Дания)
Лига Европы УЕФА
«Локо» и «Спартак» ждут соперников по группе. Все о жеребьевке ЛЕ
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Группа B
  • «Монако» (Франция)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • «Реал Сосьедад» (Испания)
  • «Штурм» (Австрия)
Группа C
  • «Наполи» (Италия)
  • «Лестер» (Англия)
  • «Спартак» (Россия)
  • «Легия» (Польша)
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «СПАРТАК»?
Группа D
  • «Олимпиакос» (Греция)
  • «Айнтрахт» (Германия)
  • «Фенербахче» (Турция)
  • «Антверпен» (Бельгия)
Группа E
  • «Лацио» (Италия)
  • «Локомотив» (Россия)
  • «Марсель» (Франция)
  • «Галатасарай» (Турция)
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «ЛОКОМОТИВ»?
Группа F
  • «Брага» (Португалия)
  • «Црвена Звезда» (Сербия)
  • «Лудогорец» (Бельгия)
  • «Митьюлланн» (Дания)
Группа G
  • «Байер» (Германия)
  • «Селтик» (Шотландия)
  • «Бетис» (Испания)
  • «Ференцварош» (Венгрия)
Группа H
  • «Динамо» (Загреб, Хорватия)
  • «Генк» (Бельгия)
  • «Вест Хэм» (Англия)
  • «Рапид» (Австрия)
Групповой этап стартует 16 сентября и завершится 9 декабря.
  • Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи против третьих мест Лиги чемпионов.
  • Команды с третьих мест ЛЕ отправятся в Лигу конференций.
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