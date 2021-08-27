В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22, на которой соперников узнали два клуба РПЛ: «Локомотив» и «Спартак».
Группа A
- «Лион» (Франция)
- «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Спарта» (Чехия)
- «Брондбю» (Дания)
Лига Европы УЕФА
«Локо» и «Спартак» ждут соперников по группе. Все о жеребьевке ЛЕ
Группа B
- «Монако» (Франция)
- ПСВ (Нидерланды)
- «Реал Сосьедад» (Испания)
- «Штурм» (Австрия)
Группа C
- «Наполи» (Италия)
- «Лестер» (Англия)
- «Спартак» (Россия)
- «Легия» (Польша)
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «СПАРТАК»?
Группа D
- «Олимпиакос» (Греция)
- «Айнтрахт» (Германия)
- «Фенербахче» (Турция)
- «Антверпен» (Бельгия)
Группа E
- «Лацио» (Италия)
- «Локомотив» (Россия)
- «Марсель» (Франция)
- «Галатасарай» (Турция)
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «ЛОКОМОТИВ»?
Группа F
- «Брага» (Португалия)
- «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Лудогорец» (Бельгия)
- «Митьюлланн» (Дания)
Группа G
- «Байер» (Германия)
- «Селтик» (Шотландия)
- «Бетис» (Испания)
- «Ференцварош» (Венгрия)
Группа H
- «Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Генк» (Бельгия)
- «Вест Хэм» (Англия)
- «Рапид» (Австрия)
Групповой этап стартует 16 сентября и завершится 9 декабря.
- Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи против третьих мест Лиги чемпионов.
- Команды с третьих мест ЛЕ отправятся в Лигу конференций.
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