«Локомотив» узнал соперников по группе в Лиге Европы. Сразу после жеребьевки пресс-служба клуба в твиттере выложила фото Валерия Карпина с подписью: «Все-таки поедет».

«Галатасарай» и «Локо» оказались в одной группе Лиги Европы. Колумбийский футболист турецкой команды Радамель Фалькао ответил на шутку пресс-службы московского клуба. Он процитировал пост и поставил улыбающийся эмодзи.

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В 2011 году «Спартак» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы проиграл «Порту» со счетом 1:5. Фалькао в том поединке оформил хет-трик. В ответке москвичи потерпели поражение со счетом 2:5. После окончания второго матча главный тренер «Спартака» произнес ставшую знаменитой фразу: «Фалькао к нам не поедет».

Радамель Фалькао – двукратный победитель Лиги Европы УЕФА, чемпион Франции.

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