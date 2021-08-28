Стало известно расписание матчей «Локомотива» и «Спартака» в групповом турнире Лиги Европы сезона-2021/22.
Матчи «Спартака» (группа С) по московскому времени:
- 1-й тур: «Спартак» – «Легия», 15 сентября в 17:30;
- 2-й тур: «Наполи» – «Спартак», 30 сентября в 19:45;
- 3-й тур: «Спартак» – «Лестер Сити», 20 октября в 17:30;
- 4-й тур: «Лестер Сити» – «Спартак», 4 ноября в 22:00;
- 5-й тур: «Спартак» – «Наполи», 24 ноября в 17:30;
- 6-й тур: «Легия» – «Спартак», 9 декабря в 19:45.
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Матчи «Локомотива» (группа Е) по московскому времени:
- 1-й тур: «Локомотив» – «Марсель», 16 сентября в 19:45;
- 2-й тур: «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября в 22:00;
- 3-й тур: «Локомотив» – «Галатасарай», 21 октября в 22:00;
- 4-й тур: «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября в 19:45;
- 5-й тур: «Локомотив» – «Лацио», 25 ноября в 19:45;
- 6-й тур: «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря в 22:00.
Информацию разместил официальный сайт УЕФА.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала напрямую, команды со вторых мест проведут стыковые матчи с третьими командами из групп ЛЧ.
- Третье место в группе Лиги Европы дает путевку в Лигу конференций.
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