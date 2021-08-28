Стало известно расписание матчей «Локомотива» и «Спартака» в групповом турнире Лиги Европы сезона-2021/22.

Матчи «Спартака» (группа С) по московскому времени:

1-й тур: «Спартак» – «Легия», 15 сентября в 17:30;

2-й тур: «Наполи» – «Спартак», 30 сентября в 19:45;

3-й тур: «Спартак» – «Лестер Сити», 20 октября в 17:30;

4-й тур: «Лестер Сити» – «Спартак», 4 ноября в 22:00;

5-й тур: «Спартак» – «Наполи», 24 ноября в 17:30;

6-й тур: «Легия» – «Спартак», 9 декабря в 19:45.

Чемпионат России «Спартак» попытается вернуть Тедеско (Чемпионат) 20 ЧАСОВ НАЗАД

Матчи «Локомотива» (группа Е) по московскому времени:

1-й тур: «Локомотив» – «Марсель», 16 сентября в 19:45;

2-й тур: «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября в 22:00;

3-й тур: «Локомотив» – «Галатасарай», 21 октября в 22:00;

4-й тур: «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября в 19:45;

5-й тур: «Локомотив» – «Лацио», 25 ноября в 19:45;

6-й тур: «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря в 22:00.

Победители групп выйдут в 1/8 финала напрямую, команды со вторых мест проведут стыковые матчи с третьими командами из групп ЛЧ.

Третье место в группе Лиги Европы дает путевку в Лигу конференций.

Чемпионат России Зарема – о Витории: «Вопросы к Попову и тем, кто голосовал за Руя» ДЕНЬ НАЗАД