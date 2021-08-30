В УЕФА сообщили, что вынуждены развести домашние матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы по разным дням недели из-за опасений городских властей по поводу вероятных столкновений болельщиков. Раннее же время начала матчей красно-белых – 16:30 по центрально-европейскому времени – связано с тем, что иначе они бы пересекались по времени с Лигой чемпионов.

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«Спартак» не разделяет точку зрения УЕФА.

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«УЕФА, к сожалению, принял решение развести «Спартак» и «Локомотив» по дням, отдав предпочтение другой команде из-за более высокого клубного рейтинга. Не согласны, что проводить два матча в один день в одном городе небезопасно, тем более есть ограничения по посещаемости, но таково решение, которое «Спартак» должен исполнять. Конечно, раннее начало матчей неудобно для клуба и для болельщиков.

Увы, тайминг УЕФА окончательный. В ближайшее время «Спартак» опубликует билетную программу на Лигу Европы», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов по сообщению «Р-Спорт»

«Спартак» выступит на групповом этапе Лиги Европы в группе С. Все игры пройдут по средам в 17:30 по московскому времени: с «Легией» – 15 сентября, с «Лестером» – 20 октября, с «Наполи» – 24 ноября.

«Локомотив» выступит в Лиге Европы в группе E, игры пройдут по четвергам: против «Марселя» – 16 сентября в 19:45, с «Галатасараем» – 21 октября в 22:00, с «Лацио» – 25 ноября в 20:45. Время указано московское.

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