15 сентября в матче первого тура группового раунда Лиги Европы московский «Спартак» примет польскую «Легию». Поляки активно рекламируют встречу в Москве: баннеры с анонсом размещены на нескольких торговых центрах столицы.
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«Москвичи уже знают, что мы вернулись, – написано в твиттере «Легии» и добавлено по-русски: – Добрый вечер!» На баннерах написано: «Москва, мы вернулись!»
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  • В 2011 году «Спартак» уступил «Легии» в квалификационном раунде Лиги Европы. В Варшаве была ничья 2:2, в Москве «Спартак» проиграл со счетом 2:3.
  • Матч «Спартак» – «Легия» начнется в 17:30 по московскому времени.
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