В первом туре Лиги Европы московский «Спартак» проиграл варшавской «Легии» со счетом 0:1.
На первой добавленной к матчу минуте Лирим Кастрати замкнул передачу Эрнеста Мучи и поразил угол ворот Александра Максименко.
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На 24-й минуте встречи травму получил полузащитник хозяев Роман Зобнин, которого заменил Йоррит Хендрикс.
- Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в дерби против ЦСКА.
- В 2011-м клубы уже встречались в рамках Лиги Европы. В первом матче раунда плей-офф команды сыграли вничью, а в ответной встрече «Легия» победила «Спартак».
- Соперники «Спартака» и «Легии» по группе, «Лестер» и «Наполи», проведут очную встречу 16 сентября.
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