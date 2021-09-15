«Спартак» в самом конце матча Лиги Европы пропустил от «Легии» и потерпел поражение от польского клуба в первом туре. При главном тренере красно-белых Руе Витории команда вылетела из Лиги чемпионов и набрала в 10 очков из 21 в РПЛ.

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«Спартак» проиграл варшавской «Легии» со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Лирим Кастрати, который на первой добавленной к матчу минуте замкнул передачу Эрнеста Мучи и поразил угол ворот Александра Максименко.

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