Фанаты «Спартака» жестко раскритиковали игроков красно-белых после поражения «Легии» в групповом этапе Лиги Европы на «Открытие Арене».
«Мы – «Спартак», а вы – говно!», «Позорище!» – доносилось с трибун в адрес футболистов, которые после матча собрались в центре поля, сообщает Sport24.
Лига Европы УЕФА
«Спартак» снова проиграл – решаем, что делать с Виторией
- «Спартак» проиграл варшавской «Легии» со счетом 0:1.
- Единственный мяч забил Лирим Кастрати, который на первой добавленной к матчу минуте замкнул передачу Эрнеста Мучи и поразил угол ворот Александра Максименко.
Лига Европы УЕФА
«Спартак» пропустил на 91-й минуте и проиграл «Легии»
Лига Европы УЕФА
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