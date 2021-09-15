Перед началом матча с «Легией» журналисты поймали Федуна у входа на «Открытие Арену». Владелец красно-белых как всегда не был многословен: «Хочу смыть позор 2010 года». Речь шла о предыдущей встрече «Спартака» с варшавской командой, которая прошла в «Лужниках» и завершилась победой поляков со счетом 3:2. Только Леонид Арнольдович запамятовал – игра состоялась в августе 2011-го, а не в 2010 году.

Что же позорного там было?

10 лет назад «Спартак» играл с «Легией» в квалификации Лиги Европы, и до группового этапа оставался один шаг. В Варшаве команды сыграли вничью со счетом 2:2 – дублями отметились Ари и Мирослав Радович. Москвичами руководил нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин. Дела у красно-белых шли хорошо, ведь в пяти турах РПЛ им удалось четырежды выиграть и забить 14 мячей. 2:2 – не самый плохой исход перед ответной домашней встречей, о чем и заявлял тот же Ари: «Думаю, что если мы в следующий раз не допустим провала на первых минутах, а выйдем на поле собранными, то добьемся победы».

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Spartak - Legia, 2011 Фото: From Official Website

Второй матч противостояния начался так, как и говорил бразилец. «Спартак» начал по-хозяйски и вел в два мяча уже к 27-й минуте игры. Что было дальше – спартаковская классика. В последней четверти тайма «Легия» отыграла два мяча, и это не вытекало из логики происходящего: сперва хозяева обломались с искусственным офсайдом, а затем Мацей Рыбусь (да, наш хороший знакомый) положил с дальней дистанции шальным ударом.

Сразу же можно провести сравнения с игрой 15 сентября 2021 года. Тогда было девять ударов в створ, 60% владения и предматчевый статус фаворита. В этот раз – 22 удара по воротам и только три в створ. Еще и просели по владению: вместо 60% 10-летней давности остался только 51%. В прошлый раз «Легия» приезжала как третья команда Польши, сейчас – как 16. Может быть, позор произошел в 2021-м, а не 10 лет назад?

Что дальше?

У «Спартака» дикий график. В чемпионате России – ЦСКА, «Уфа», «Ахмат», «Динамо», «Зенит». Сразу три топа в ближайшие пять матчей. В Лиге Европы – «Лестер» и «Наполи». И как же клево будет новому главному тренеру, который попадает в такой календарь! Отставка Руя Витории все ближе, о чем уже ни раз мечтала Зарема Салихова, а теперь к ней присоединился и один из авторитетнейших красно-белых болельщиков, бизнесмен Петр Авен.

Йоррит Хендрикс и Наиль Умяров, «Спартак» Фото: Getty Images

Статистика говорит сама за себя. У Витории за 10 матчей в России только три победы и одна ничья. Аналогичный результат был у Анатолия Крутикова, который был коучем «Спартака» в сезоне-1976. Тогда народная команда познала все прелести первого дивизиона. До кучи – пять поражений в еврокубках подряд (три из которых с португальцем), четыре поражения в шести последних играх дома и глум от поляков (в шутку назвали «Открытие Арену» именем автора забитого мяча – Кастрати).

Помните шутливый мем про круговорот жизни болельщиков «Спартака»? Сейчас началась восьмая стадия, когда «Игры нет! Днище! При прошлом тренере хоть какая-то мысль была видна! Когда его уволят?» Проблема только в том, что в 2021 году фанаты клуба Старостиных ждут не смены тренера, а руководства. Это невозможно, если у вас нет десятка миллиардов рублей для Леонида Федуна. Поэтому по-старинке, следующая остановка: «Ух, новый тренер, сейчас заживем!»

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