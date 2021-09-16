Российские клубы не побеждают в еврокубках 8 матчей подряд. Прервать печальную серию готовится московский «Локомотив» – команда Марко Николича сыграет с «Марселем» на «РЖД Арене». Но добиться этого будет непросто: в этом сезоне «Олимпик» не проиграл еще ни одного матча.

Кто посмотрит матч по ТВ

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В первом туре Лиги Европы «Локомотив» недосчитается Антона Миранчука и Зе Луиша. Оба игрока выбыли на продолжительный срок – россиянин пройдет курс консервативного лечения в Германии из-за травмы сухожилия. По словам главного тренера «железнодорожников» Марко Николича, Миранчук играл с болью полтора года. В клубе надеются на его возвращение к весне 2022 года. Форвард из Кабо-Верде вылетел из строя на 2,5 месяца – чтобы освободить легионерское место, «Локо» даже исключил Зе Луиша из заявки на РПЛ.

Главная потеря «Марселя» – Димитри Пайет. Полузащитник не прилетел в Москву из-за травмы бедра. И «Олимпику» есть от чего беспокоиться. Пайет делом оправдывает статус главного лидера клуба и является лучшим по системе гол+пас на старте сезона: на счету 34-летнего француза 3 забитых мяча и ассист. Также не сыграет польский нападающий Аркадиуш Милик – он получил травму колена.

Димитри Пайет, «Марсель» Фото: Getty Images

Форма

Обе команды в наступившем сезоне пока идут без поражений: «Локомотив» за 7 туров РПЛ выиграл 4 матча, а 3 завершил вничью. Команда Николича забила 12 мячей и пропустила 6. Главная атакующая сила «железнодорожников» на старте чемпионата – Федор Смолов. 31-летний форвард наколотил уже 6 голов и вместе с Гамидом Агаларовым из «Уфы» возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ.

«Марсель» в Лиге 1 идет не менее бодро: 3 победы и ничья в четырех матчах. Разница забитых и пропущенных мячей – 10:5. Впрочем, одно поражение в чемпионате «Олимпику» все-таки маячило – к 75-й минуте дерби против «Ниццы» команда Хорхе Сампаоли летела 0:1, но все изменила ставшая уже знаменитой потасовка игроков «Марселя» с фанатами «Ниццы» . Хозяевам грозил технарь, но в итоге встречу было решено переиграть нейтральном поле при пустых трибунах. С «Ниццы» снимут одно очко сразу, еще одно – условно. А у «Марселя» до конца сезона от футбольной деятельности отстранен физиотерапевт Пабло Фернандес за то, что ударил фаната «Ниццы».

Ориентировочные составы

Лицом к лицу

«Локомотив» в четвертый раз сыграет на групповом этапе Лиги Европы – в каждой из трех предыдущих кампаний «железнодорожники» выходили в плей-офф.

В последних шести матчах второго по статусу еврокубка «Локо» одержал 4 победы.

«Локомотив» и «Марсель» встречаются впервые в истории – до этого в официальных матчах еврокубков команды не пересекались ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Прежде «Локомотив» дважды играл с французскими клубами – «железнодорожники» победили в обоих случаях.

«Олимпик» встречался с российскими клубами 13 раз: одержал 7 побед, 2 разы сыграл вничью и 4 раза проиграл.

Последний визит «Марселя» в Россию состоялся в сезоне-2010/11. В пятом туре Лиги чемпионов в «Лужниках» со счетом 3:0 был обыгран «Спартак».

Котировки букмекеров

В гостевую победу «Олимпика» букмекеры верят больше, чем в успех «Локо» или даже ничью. На старте сезона обе команды много забивают, а значит и в очной встрече наверняка будут настроены играть в атаку. Обе забьют за кэф 1,84 – отличный вариант для ставки.

Где смотреть

Матч состоится 16 сентября на «РЖД Арене». Боснийский арбитр Ирфан Пельто даст стартовый свисток в 19:45 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ», но телевизор можно и не включать – о главных событиях встречи весело и бодро расскажет текстовая трансляция на Eurosport.ru. Залетайте!

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