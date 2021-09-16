Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич открыл две бутылки пива на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

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Коуч сделал это по методу Станислава Черчесова – открыл одну бутылку другой. «Чеслав Минхневич > Криштиану Роналду», – подписал видео твиттер-аккаунт «Легии». Во время пресс-конференции на Евро-2020 нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду убрал бутылку с «Кока-Колой» и задал своеобразный тренд: после него спонсорские напитки по столу перемещали Поль Погба, Мануэль Локателли, Андрей Ярмоленко и многие другие.

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В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Легия» в Москве обыграла «Спартак» – 1:0.

Единственный мяч забил Лирим Кастрати, который на первой добавленной к матчу минуте замкнул передачу Эрнеста Мучи и поразил угол ворот Александра Максименко.

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